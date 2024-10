Palladino riaccoglie Gosens. Comuzzo e Bove domani al Viola Park

Finite le varie gare con le nazionali, i giocatori viola impegnati in questa sosta hanno fatto o faranno ritorno al Viola Park in vista del primo vero tour de force della stagione gigliata. Ieri in città è tornato Robin Gosens, autore di due spezzoni con la Germania, contro Bosnia e Olanda, entrambe vinte dai tedeschi. Una convocazione che per l'ex Atalanta mancava addirittura da un anno e che adesso dovrà conquistarsi volta volta con le prestazioni in maglia viola. Gli ultimi a raggiungere il Viola Park saranno Pietro Comuzzo e Edoardo Bove, impegnati ieri a Trieste contro l'Irlanda, in un pareggio che ha garantito la partecipazione dell'Italia ai prossimi campionati Europei Under 21 in Slovacchia. Tutti e due rientreranno in giornata e probabilmente si aggregheranno domani ai compagni per preparare la trasferta di Lecce. Lo riporta La Nazione