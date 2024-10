Italia U21, sfida all’Irlanda ma senza viola: Bove e Comuzzo lasciati fuori

L'Italia Under 21 sfida l'Irlanda. Le scelte di Nunziata su Bove e Comuzzo

Alle 18.30 l’Italia Under 21, in testa al gruppo per le qualificazioni al prossimo europeo, sfiderà l’Irlanda. Dopo l’ultima vittoria contro la Norvegia, queste sono le scelte di mister Nunziata. A disposizione (della Fiorentina) ci sono Bove e Comuzzo.