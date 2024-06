Palladino ha dato l’ok, Bonaventura il primo rinforzo. Castrovilli si allontana

Le prossime ventiquattro ore potrebbero essere quelle della verità per la vicenda-Bonaventura, per un rinnovo rimasto impantanato anche a causa delle voci di gennaio, del tentativo della Juventus di Allegri di strappare il centrocampista classe '89 alla Fiorentina e dal tentennamento dello stesso calciatore. I mesi successivi sono stati quelli del disgelo tra le due parti e nell'ultimo periodo sembra essersi rafforzata la volontà di continuare insieme. E di farlo almeno per un altro anno: l'incontro in programma nelle prossime ore con Enzo Raiola, agente di Bonaventura, servirà proprio per delineare i dettagli del prolungamento (annuale) e le possibili opzioni per il futuro.

Alla soglia dei 35 anni (da compiere il prossimo 22 agosto) l'ex Milan ha dimostrato di essere ancora fondamentale per una squadra che si rinnoverà profondamente: Palladino ha dato il via libera alla trattativa per il rinnovo. Il nuovo allenatore vorrebbe ripartire proprio dall'esperienza del numero cinque per costruire un ciclo incentrato per il resto su calciatori Under 25. Se è vero che i matrimoni si fanno in due (in questo caso tre, dirigenza, allenatore e calciatore) è altrettanto vero che le buone volontà vengono provate solo quando si arriva all'altare e quindi per il 'sì, lo voglio' si dovrà attendere per forza ancora qualche giorno.