VN – Bonaventura-Fiorentina, sensazioni positive. E per l’attacco spunta Bazdar

Continua ka trattativa tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura per il rinnovo del contratto. E spunta un nome nuovo per l'attacco viola

A breve la Fiorentina incontrerà l'agente Enzo Raiola, di ritorno dalla Germani. E come raccolto dalla nostra redazione, il tema più caldo sarà ovviamente il rinnovo di Giacomo Bonaventura. Per l'ex centrocampista del Milan le sensazioni sono molto positive per un prolungamento di solo un anno.