Palladino e Bove, un legame profondo. Il tecnico gli è stato sempre accanto

Edoardo Bove ha trovato in Palladino la fiducia giusta per ripartre dopo Roma, ma soprattutto un vero aiuto in qusete ore

Per Raffaele Palladino Bove non è un semplice giocatore, i due sono molto legati. La Gazzetta Dello Sport approfondisce questo aspetto. Palladino è stato il primo ad arrivare a Careggi, sia domenica che ieri. Lunedì notte ha lasciato l'ospedale alle 2 inoltrate, per poi tornare prima di tutti alle 7 della mattina. 4 ore spicciole di sonno, dopo la serata più difficile della sua carriera. Il tecnico come tutti, ha gioito vedendo i risultati positivi del ragazzo. Bove ha trovato in Palladino qualcuno che gli poteva dare fiducia, dopo gli ultimi mesi difficili a Roma, e l'allenatore ha fatto di Bove uno dei perni della sua viola, utilizzandolo ovunque. Ieri sera i due hanno discusso di vita e di pallone, Edoardo avrebbe voluto che si parlasse di lui per un gol, ma adesso la sua carica sarà la benzina per la Fiorentina. Proprio durante la rifinitura di oggi Palladino videochiamerà il ragazzo, sentendo quella voglia immensa di giocare