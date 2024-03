Padre Bernardo sul gioiello di Bagno a Ripoli: “Viola Park? Un orrore”

Un altro durissimo sfogo dopo quello su via Mariti arriva da Padre Bernardo Gianni, l’abate di San Miniato al Monte. «Il Viola Park? Un orrore. Diciamocelo, è una vera schifezza. E ora giù le mani dalla valle di Rimezzano, dove istinti predatori rischiano di stravolgere la vostra campagna». Come racconta ai microfoni de La Repubblica, sembrerebbe particolarmente contrariato per il Viola Park, il gioiello della Fiorentina: «Io mi ricordo ancora quando tornai una sera da un ritiro a Camaldoli, vidi quelle reti arancioni e mi fermai. Vuoi vedere, dissi tra me e me, che ci costruiscono? Poi lessi cosa doveva succedere e capii. E dissi guarda te se dobbiamo perdere anche l’ultimo fazzoletto di terra pianeggiante ancora libero dal cemento. Così è accaduto» ha raccontato l’abate.