Padovani, Nardella fa chiarezza. E nel PD c’è chi è contro la Fiorentina

Dieci milioni di euro. È la stima di investimento del Comune per riqualificare lo stadio del rugby «Padovani» che potrebbe ospitare la Fiorentina se partiranno i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Lo ha annunciato ieri mattina il sindaco Dario Nardella. L’investimento sarebbe destinato alla realizzazione delle strutture definitive per il rugby (rifacimento della tribuna presente con incremento della capienza a circa 4mila posti), ma qualora l’impianto dovesse ospitare le partite della Fiorentina (per le stagioni sportive 24/25 e 25/26) è necessario un adeguamento con tribune provvisorie per raggiungere la capienza di 16mila. Chi si occuperà dei costi? Nardella sostiene che il clima con i Viola sia ottimo, ma non tutti lo seguono. Non la pensa così il gruppo del Pd in Palazzo Vecchio, che rimane «sorpreso del mancato tatto istituzionale da parte della Fiorentina per i posti riservati all’amministrazione al Franchi». Il tema è emerso lunedì durante una riunione del gruppo. Fino alla scorsa stagione il Comune poteva contare su 126 posti: 16 in tribuna autorità, 55 in poltrona, 25 in poltroncina e 30 in curva Ferrovia. La proroga della concessione dello stadio per la stagione in corso, sottoscritta tra le parti a fine aprile, ha visto un taglio di quasi tre quarti dei suddetti: 30 complessivi (3 in tribuna autorità, 10 in poltrona e 17 in tribuna laterale esterna). Fino all’anno scorso tutti i consiglieri potevano assistere a ogni incontro, quest’anno, vista la disponibilità, a turno e anziché dai posti centrali, seduti al confine della tribuna con la curva Ferrovia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.