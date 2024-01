Padovani: le ipotesi per i 5 milioni mancanti. Ordine del giorno della sinistra

"Una soluzione dai privati per sbrogliare il nodo del trasloco della Fiorentina o l'impegno del Comune a trovare la cifra mancante nelle pieghe del bilancio. Queste le ipotesi messe in campo nell'ordine del giorno che i consiglieri di Sinistra progetto comune porteranno in aula lunedì. L'odg propone tre possibili tappe per risolvere il problema dei 5 milioni mancanti per l'adeguamento del Padovani. La prima, tornare a chiedere alla Fiorentina se è intenzionata a metterci i soldi ma escludendo dal progetto qualsiasi ipotesi di galleria commerciale, in seconda battuta cercare privati disponibili a sponsorizzare l'intervento e, come terza soluzione, che sia il Comune a trovare i 5 milioni nel proprio bilancio per uscire dall'impasse. L'odg prevede anche che a quel punto venga rivisto il canone di concessione, così da non penalizzare il rugby. Il tutto ovviamente dovrà essere fatto in tempo utile, cioè prima dell'avvio dei lavori al Franchi".