Padovani, futuro bloccato: intoppi per la nuova tribuna. E la Fiorentina?

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Padovani. Lo scorso 5 settembre la giunta ha adottato una delibera, in via d’urgenza, per una variazione di bilancio che prevede di investire 10 milioni sullo stadio di rugby a Campo di Marte, assegnando alla riqualificazione, nel documento unico di programmazione per il bilancio finanziario, 5 milioni nel 2023 e altrettanti nel 2024. La delibera, per essere approvata, entro 60 giorni dovrà passare dal voto in Consiglio comunale, ma nella riunione di lunedì scorso Italia Viva ha deciso di esprimere voto contrario. Il partito di Renzi considera l’investimento per dotare lo stadio del rugby di una tribuna da 4 mila posti, «uno spreco di denaro pubblico», oltre che una eventuale mossa per andare incontro alla Fiorentina qualora iniziassero i lavori di ristrutturazione al Franchi e la squadra dovesse giocare in un impianto alternativo durante i cantieri, il Padovani, in questo caso dovrebbe incrementare la capienza a circa 16 mila posti con tribune temporanee. Un ulteriore «approfondimento» dopo il faccia a faccia di ieri con il Pd potrebbe far cambiare idea ai renziani.