Padovani: al via la progettazione dell’impianto, ma la Fiorentina è preoccupata

Uno stadio temporaneo da 15 mila posti al Padovani per ospitare le partite della Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione del Franchi e da sfruttare per gli eventi estivi durante lo stop della Serie A. Il Corriere Fiorentino scrive oggi del progetto illustrato nella riunione di maggioranza (Pd-Iv) di giovedì scorso in Palazzo Vecchio. Il Comune sta definendo la trasformazione dello stadio del rugby, per le prossime due stagioni, in un impianto di calcio. L’idea è quella di rifare la tribuna centrale esistente per ottenere 4000 posti (con servizi, spogliatoi e locali tecnici) e realizzarne una temporanea da 3.500. L’investimento per l’amministrazione è di 10 milioni di euro (sarà votata una variazione di bilancio in merito). Altrettanti 7.500 posti provvisori, per raggiungere la quota di 15 mila complessivi, andrebbero a carico della Fiorentina. In questi mesi il Comune ha preso contatti con aziende specializzate nella costruzione di impianti temporanei che, tra l’altro, prevedono la formula del noleggio delle strutture per allestire gli spalti (anche coperti) e spazi lounge o di ristorazione per l’accoglienza. I lavori al Franchi, assegnato il bando, dovrebbero avviarsi a fine 2023-inizio 2024. Affinché tutto si concretizzi è necessario, però, un accordo con la Fiorentina. Il club viola è preoccupato dai mancati incassi causati dai soli 15 mila posti disponibili al Padovani e per gli investimenti da sostenere.