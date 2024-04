Otto posti in Europa, ma l’Italia ne sogna dieci: cosa deve succedere

Le possibili variabili

Poi scoccano una serie di variabili, perché se una fra Atalanta e Roma vincerà l'Europa League, in Champions ci saranno seri squadre, una in Europa e una in Conference. Il numero totale non cambierebbe. Quello può variarlo solo la Fiorentina. Infatti, se dovesse vincere la Conference League andrebbe in Europa League, senza però mutare la competizione degli altri club. C'è un caso che può portare le qualificate a ben 10 e che tira in ballo sia il successo viola ad Atene che quello in Europa League di una tra Atalanta e Roma. Però, per far sì che questo si realizzi, le due vincenti delle coppe europee dovrebbero classificarsi in campo dall'ottavo posto in giù. A quel punto anche il Torino (oggi decimo) festeggerebbe per il traguardo europeo.