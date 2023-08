Ore di tensione, ma Beltran è viola: al River 25 milioni di euro

Lucas Beltran è un altro rinforzo di questo mercato della Fiorentina. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'argentino stasera sarà a Firenze, per fare le visite mediche domani e poi per firmare un contratto che lo legherà alla Viola per cinque anni (a 1,8 milioni a stagione), mentre al River Plate andranno circa 25 milioni e il 10 per cento sulla rivendita futura: intorno a queste cifre ha vissuto il giovedì più folle che si potesse immaginare tanto che l’affare ormai definito da giorni sembrava sul punto di saltare. Affare Beltran-Fiorentina diventato a (fortissimo) rischio quando la Roma è entrata nella trattativa, in pratica mentre Beltran stava salendo sull’aereo che lo avrebbe portato a Firenze. E invece il club di Friedkin ha offerto 2,5 milioni più bonus per cinque anni al centravanti, facendo poi leva sul richiamo di José Mourinho come allenatore e Dybala come compagno di squadra. Ma l’offerta al River Plate, che detiene il 95 per cento del cartellino di Beltran, non è andata oltre i 15 milioni, più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Con pagamento dilazionato. Perché Dybala come chiave d’accesso? Perché Beltran nella Roma avrebbe ritrovato l’amico Paulo, stessa città (Cordoba) e stesso club di formazione (l’Instituto, che ha in mano il restante 5 per cento del cartellino). I due si conoscono da anni e Dybala, che è molto amico di Federico, il fratello di Lucas, per un periodo ha vissuto anche a casa loro. La Fiorentina non ha accettato la situazione. Gli uomini di mercato di Commisso hanno fatto leva sugli accordi già raggiunti con il River Plate e con il calciatore, contando a loro volta che i dirigenti dei “Milionarios” continuassero ovviamente a salvaguardare la proposta economica a loro più vantaggiosa. Su quello ha ribattuto convinta, trovando la sponda desiderata. Nei dirigenti. Rimaneva il calciatore, allettato (via agente) da un ingaggio più ricco, ma la Fiorentina ha tenuto duro pure sul fronte Beltran, strappando il si del calciatore.