Orario e meteo “costano” uno stadio semivuoto: l’affluenza in UECL scarseggia

Su La Nazione e il Corriere Fiorentino si fa il punto sulle presenze attese al Franchi per la gara di Conference League contro i lettoni dell'RFS: sono circa 10mila tifosi viola che dovrebbero essere allo stadio, un numero che non scalda ma che è figlio dell'orario non molto popolare, le 18:45. Molti potrebbero decidere di acquistare il biglietto a ridosso della gara, una buona metà ha scelto di usufruire del pacchetto che include le tre gare casalinghe del girone. La Fiorentina non giocherà mai alle 21 in casa, e il calendario intasatissimo fino a inizio novembre e il meteo che mette pioggia certo non aiutano.