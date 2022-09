Conference League, biglietti per giovedì e abbonamenti: i prezzi

Il biglietto in Curva per il Riga costa 20 euro. Ma con 35 si può assistere a tre partite

Si è aperta stamattina la vendita libera per i biglietti di Fiorentina-RFS, prima giornata della fase a gironi. La partita si disputerà giovedì 8 settembre alle ore 18,45 al Franchi. Politica dei prezzi in linea con le gare di campionato di fascia media: 20 euro per la Curva Fiesole (la Ferrovia resterà chiusa), 35 euro per la Maratona e 50 per Maratona centrale e Parterre di Tribuna. Qui sotto la tabella completa.