Ora la Conference League: Palladino fa turnover contro l’Apoel Nicosia

La Fiorentina mette un attimo da parte il campionato per tornare a concentrarsi sulla Conference League. Giovedì, infatti, la squadra viola sarà impegnata in Cipro contro l'Apoel Nicosia. Come scrive il Corriere dello Sport, Palladino dovrebbe dare di nuovo spazio ai 'volti da Conference': Terracciano, Quarta e Biraghi su tutti. Ampio turnover anche in altre zone del campo, in attacco soprattutto, dove potrebbe essere riproposto Ikoné, reduce dalla doppietta nell'ultima gara di Conference. Vincere contro l'Apoel vorrebbe dire arrivare a quota 9 punti dopo 3 gare, mettere una seria ipoteca per il passaggio del turno e, di conseguenza, affrontare con più tranquillità i restanti tre impegni del girone (due in casa, contro Pafos e Lask, uno, l'ultimo, in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes). Potrebbero invece riposare Comuzzo e Bove.