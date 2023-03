“Operazione Franchi al limite, ma può rientrare tra i progetti ammissibili”

"Credo che la Commissione nutra dei dubbi perché quel capitolo di spesa è stanziato per finanziare progetti il cui filo conduttore sia la rigenerazione urbana, con cadute dunque anche sociali, ambientali, occupazionali. Le faccio un esempio: con quella tranche di Pnrr io non posso fare delle strade, ma posso realizzare delle piste ciclabili e delle tratte ferroviarie, perché in questo caso si tratta di infrastrutture che offrono un servizio pubblico e che hanno ricadute positive sull’ambiente. Lo stadio è qualcosa che è un po’ al limite. Tutti hanno interesse a spendere i soldi del Pnrr, dunque se si mettono al lavoro per dimostrare che ne so, per esempio, che il Franchi riammodernato servirà ad aumentare l’occupazione o a riqualificare il quartiere di Campo di Marte, non sarà impossibile farlo rientrare tra i progetti ammissibili".