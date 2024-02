Onda viola ad Empoli: quasi 4000 tifosi attesi al Castellani

Al Castellani di Empoli saranno migliaia i tifosi viola al seguito della squadra per la partita di domenica alle ore 15:00. Come scrive La Nazione, a ieri sera già in 3600 avevano acquistato il biglietto e in molti si muoveranno in treno con la Curva Fiesole. Il dato non è definito, possibile che possano arrivarne decisamente molti altri.