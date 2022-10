Oltre sei mesi senza vittorie in trasferta. Al Via del Mare per sfatare il tabù

Più di sei mesi di digiuno. E' questo il lungo periodo che la Fiorentina sta passando senza più riuscire a vincere in trasferta (l'ultima volta è stato il 10 aprile scorso con il 2-3 a Napoli). In questo lasso di tempo sono arrivate sei sconfitte e soltanto un pareggio. Dall’inizio di questa stagione in particolare i viola hanno pareggiato (in superiorità numerica) al “Castellani” di Empoli per 0-0 e poi hanno perso a Udine, a Bologna e a Bergamo. Mentre al termine dello scorso campionato avevano ceduto a Salerno, contro il Milan e con la Sampdoria, collezionando un solo punto in 7 partite. Numeri horror dunque quelli della Fiorentina in serie A lontano dall’Artemio Franchi.