Oltre agli esterni, è il regista la priorità di Gattuso. Torna di moda Torreira?

Uno degli obiettivi numero della nuova Fiorentina targata Rino Gattuso sarà un centrocampista che, affiancato ad Amrabat, possa essere il vero cervello della squadra

Dopo aver fatto una panoramica sugli esterni offensivi su cui dovrà puntare necessariamente la Fiorentina per adattarsi al gioco del proprio allenatore, il Corriere Fiorentino scrive di un altro reparto che potrà essere protagonista nel mercato viola. Per il giornale, infatti, è forte nella Fiorentina l’idea di fare un grande investimento su un giocatore che sappia prendere in mano la squadra. Uno che, piazzato accanto ad Amrabat, sia il vero cervello della nuova Fiorentina. Lucas Torreira, da questo punto di vista, è un vecchio obiettivo che potrebbe tornare di moda mentre un altro nome cerchiato in rosso è quello di Stefano Sensi (Inter) sul quale, gli unici dubbi, riguardano i frequenti infortuni. Difficile, invece, convincere il Napoli a mollare Diego Demme o Tiemoue Bakayoko, due veri e propri pallini di Gattuso.