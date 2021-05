Centrocampo da rinforzare: attenzione a due giocatori del Napoli

Bakayoko e Demme sono profili da seguire

Nella nuova Fiorentina di Gattuso, Amrabat potrebbe essere il regista davanti alla difesa. Chi giocherà accanto a lui? A chiederselo è Repubblica Firenze. Il compagno di reparto del marocchino potrebbe arrivare dal mercato estivo. Secondo il quotidiano sono due i profili da seguire: Bakayoko e Demme. Il primo, in prestito al Napoli ma di proprietà del Chelsea, ha il contratto in scadenza nel 2022 col club inglese e potrebbe diventare un profilo interessante. Bakayoko giocava con Gattuso anche quando il tecnico era sulla panchina del Milan. In quel periodo interpretava il vertice basso di un 4- 3- 3 ( altro modulo che piace molto al campione del mondo). Non è l’unico nome sul taccuino di Gattuso, che ha una lista di profili adatti a ogni disponibilità economica. La Fiorentina è pronta a seguire le sue indicazioni.