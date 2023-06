Ok ai nuovi acquisti, ma la Fiorentina ripartirà da Castrovilli

L'idea di Italiano sembra essere molto chiara per riproporre il 4-3-3 servirà un nuovo Torreira. Ecco perché sul mercato si andrà a caccia di profili che siano portatori di queste caratteristiche: qualità, e quantità, ordine e aggressività. Gente insomma che sappia stare sia davanti alla difesa in un centrocampo a tre che in coppia con un altro mediano. Tra l’altro, parlando di duttilità, l’esempio migliore la Fiorentina lo ha in casa: Castrovilli. Mediano, mezzala o trequartista, Gaetano ha dimostrato di poter giocare in tre diverse posizioni e proprio per questo il tecnico l’ha inserito nella lista degli intoccabili. Certo, c’è da risolvere la questione contratto (in scadenza nel 2024), e molto presto la dirigenza tornerà a parlare con i suoi agenti. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino.