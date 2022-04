Oggi la ripresa, verso Napoli: le condizioni di Bonaventura e Odriozola

Il punto sulle condizioni degli infortunati: Odriozola spera nel recupero col Napoli, mentre Bonaventura è ancora indietro

Particolare cautela per Jack che non è in grado di allenarsi coi compagni da quasi un mese. Il fastidio muscolare accusato con il Bologna è superato. Eppure - scrive il quotidiano - l'ex Milan avverte dolore non appena aumenta i carichi di lavoro. Più ottimismo invece su Odriozola, che domenica è stato risparmiato per precauzione, così come sull’ex Lille che punta a tornare disponibile per la trasferta al Maradona.