Oggi la ripresa degli allenamenti. E martedì amichevole tutta toscana

Dopo i tre giorni liberi concessi alla squadra da Italiano a seguito della pesante sconfitta amichevole contro la Stella Rossa, oggi la Fiorentina torna in campo per riprendere la preparazione estiva. Come ricorda La Nazione, allenamento al Viola Park in programma alle 18.30, in un clima certamente positivo dopo la notizia del ripescaggio in Conference League. Anche domani squadra in campo per un solo allenamento, fissato per la mattina alle 9:30. Martedì invece i viola saranno di scena a Grosseto, per la quinta amichevole stagionale in vista dell'inizio del campionato. Squadra di Italiano questa volta attesa allo stadio Zecchini, con Bonaventura e compagni che sfideranno i padroni di casa in un’amichevole in programma alle 20:45.