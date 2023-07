Oggi il rientro di Amrabat e Gonzalez. Italiano parlerà col marocchino

Oggi Italiano avrà tutta la rosa a disposizione dopo le vacanze e potrà lavorare con il gruppo al completo in seguito al successo in amichevole sul Catanzaro . Come ricorda il Corriere Dello Sport, mancano all'appello due pezzi da novanta, che oggi ritroveranno tecnico e compagni: Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat . I due hanno beneficiato di qualche giorno extra di permesso concesso dalla società visti anche gli impegni estivi in Nazionale: oggi saranno al Viola Park per i primi test medici e lavoreranno in differenziato.

Motivazioni

Italiano incontrerà oggi i due calciatori, sperando di ritrovarli con una certa motivazione. Ad esempio, in pochi pensavano di rivedere il marocchino tornare in città: nonostante le molte voci, infatti, l'offerta giusta non è ancora arrivata. Ora il centrocampista dovrà ritrovare la concentrazione giusta per ricominciare oppure anche per partire. Italiano dovrà gestire al meglio la situazione di tutti, anche perché domani il gruppo partirà per Belgrado, dove affronterà la Stella Rossa in amichevole.