Oggi il giorno della sentenza di Gudmundsson: ecco cosa rischia

Albert Gudmundsson oggi conoscerà la sentenza (di primo grado) in arrivo dall'Islanda per l'accusa di "cattiva condotta sessuale". Come scrive il Corriere Fiorentino, il numero 10 della Fiorentina, che si è sempre dichiarato innocente, non dovrà presenziare alla lettura della sentenza e attenderà la decisione al Viola Park intorno alle 15 ore italiane.