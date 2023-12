Oggi confronto tra Italiano e Bonaventura: Jack torna dal primo minuto?

Vincere oggi, per la Fiorentina varrebbe tanto. Per questo sarebbe importante poter contare fin dall’inizio su Bonaventura. Recuperato e convocato, è vero, ma non ancora al 100% per un problema al piede

Vincere oggi, per la Fiorentina varrebbe tanto. Per questo sarebbe importante poter contare fin dall’inizio su Bonaventura. Recuperato e convocato, è vero, ma non ancora al 100% per un problema al piede. È questo il dubbio più grande e sarà risolto soltanto oggi dopo un confronto tra lo stesso giocatore e l’allenatore. L’alternativa, qualora si decidesse di farlo partire dalla panchina, è Barak. Pian piano comunque, Italiano (a parte i lungo degenti Nico Gonzalez, Dodò e Castrovilli, per i quali servirà ancora parecchia pazienza) ha recuperando tutti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.