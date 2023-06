Oggi allenamento, poi il volo per Praga: il programma della vigilia

Allenamento a Firenze, questa mattina (10.30), poi dopo pranzo, squadra in partenza per Praga.E’ con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha fatto sapere che «che sarà aperto ai media per un’ora». Alle 11, presso il centro sportivo dello Sparta Praga, si terrà invece l’allenamento di rifinitura del West Ham, anch’esso aperto un’ora per i media.Alle ore 17:45, invece presso la sala stampa dell’Eden Arena di Praga, si terrà la conferenza stampa dell’allenatore del West Ham, Moyes, e di due calciatori, mentre alle 19.15, infine, sempre presso la sala stampa dell’Eden Arena , incontreranno i giornalisti Italiano e due calciatori della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.