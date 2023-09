Oggi 500 tifosi viola a Frosinone. Il Franchi si riempie con la Conference

Saranno circa 450-500 i tifosi viola oggi al seguito della squadra a Frosinone. Intanto, proprio questa mattina, alle 10, inizierà la vendita libera per i biglietti di Fiorentina-Ferencvaros, la seconda partita dei viola nel girone di Conference League, in programma giovedì 5 ottobre alle 21 al Franchi. Tutti i tifosi dunque potranno acquistare i tagliandi, dopo che ieri e martedì sono iniziate le fasi che prevedono agevolazioni per gli abbonati pro e per gli abbonati easy (agevolazioni che resteranno valide fino al giorno della partita). La volontà del club è quella di portare tanti tifosi allo stadio per una partita da vincere a tutti i costi, dopo il pareggio ottenuto a Genk. Biglietti di Curva Fiesole in vendita a 14 euro, Maratona a 17 euro, 19 invece per la Tribuna Laterale. Resterà chiusa la Curva Ferrovia, come succede spesso per le partite europee. Quella contro gli ungheresi sarà la seconda partita consecutiva in casa, dato che lunedì i viola sfideranno il Cagliari. Anche per la sfida con i rossoblù i biglietti sono in vendita. Lo riporta La Nazione.