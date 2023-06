Ogbonna: “Italiano allenatore dinamico. In finale può succedere di tutto”

Il centrale del West Ham ed ex azzurro, Angelo Ogbonna, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L'ex Torino e Juventus ha iniziato dando un pensiero sulla Fiorentina, dicendo che è è formata da un gran bel mix di giovani e calciatori esperti, che gioca un calcio e molto propositivo. «È una squadra che può darci filo da torcere - continua Ogbonna - perché Italiano sa far giocare le sue squadre con molto dinamismo essendo passionale e puntiglioso». Il difensore degli Hammers ha poi proseguito parlando dell'emozione nel ritrovare, da italiano, una squadra italiana in finale come avversaria, sfruttando anche il fatto di conoscere qualcosa in più su di essa. «Conosciamo il valore della Fiorentina. È una delle tre squadre italiane arrivate in finale. Come calcio siamo in un momento di transizione, ma non abbiamo mai perso il nostro valore». Ogbonna ha infine concluso parlando del significato che sarebbe per il West Ham riportare un trofeo dopo oltre 40 anni. La loro stagione in campionato è stata molto deludente, ma hanno puntato sulla Conference League fin dal primo minuto. «Essere in finale ci rende tutti orgogliosi. Queste partite sono un mondo a parte. Può succedere di tutto».