Odriozola tra Firenze e Madrid: il futuro lo dedice la “Casa Blanca”

La Fiorentina vorrebbe tenere Odriozola, in prestito o trattando per l’acquisto. Sarà necessario capire le intenzioni del Real Madrid

Alvaro Odriozola è arrivato in prestito secco dal Real, negli ultimi giorni di mercato. E dire che a Firenze - scriveLa Gazzetta dello Sport- ha rischiato di non metterci nemmeno piede. Fosse andata a dama la trattativa con Zappacosta, il basco non si sarebbe vestito di viola. L’inizio in campo è stato così così. Non tanto per le qualità tecniche, indiscutibili. Quanto per un po’ di indisciplina tattica naturale quando si trapianta un terzino offensivo nella tatticissima Serie A. Una volta entrato nei meccanismi di Italiano, è diventata un’arma decisiva sulla corsia di destra.