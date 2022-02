AS sicuro: Odriozola è destinato a lasciare Firenze, tornerà al Real Madrid

La Fiorentina vorrebbe tenerlo, ma per ora l'intenzione del Real è far tornare Odriozola la prossima estate

"Alvaro Odriozola tornerà al Real Madrid la prossima estate". Esordisce così, sull'argomento, l'edizione odierna di AS. Per il quotidiano sportivo spagnolo, da sempre vicino alle vicende dei Blancos, non ci sono dubbi: il terzino destro di San Sebastian è destinato a lasciare la Fiorentina al termine della stagione in corso.