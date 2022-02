Ferrara scherza: “Odriozola col David, Vlahovic con la Multipla a gas”

La scure dell'ironia scende sulla testa dell'ex bomber viola

Vi riportiamo alcuni passaggi di Rock 'n' Gol di Benedetto Ferrara su La Nazione: si parte dalla foto di Odriozola di spalle davanti al David per poi fare un parallelo con Vlahovic. "Ora ci aspettiamo una foto con l’attaccante serbo di spalle mentre ammira una Multipla del ’93 color ruggine con impianto a gas". "Oltre Firenze c’è un calcio con le pezze sul lato b. La Lega chiede dei ristori al governo per salvare i conti. Non male l’idea di pagare stipendi stellari e poi chiedere sovvenzioni. Ci manca solo che qualche procuratore faccia la trattativa con Draghi e poi chieda la commissione. Siamo messi male. Finisce che un giorno ti ritrovi davanti un tipo che allunga la mano e ti chiede: «Che c’hai cinque euro per un terzino?».