Rocio: “Odriozola non va convinto. Il suo futuro tra Firenze e Madrid, vi spiego”

La giornalista e moglie di Borja Valero spiega: "Non ho ai trovato un senso di appartenenza come quello che si respira a Firenze"

"Non lo dobbiamo convincere. Odriozola sta da dio in questa città e salvo un ritorno alla base, farà di tutto per restare qua. Ripeto, o ritorna al Real o resta a Firenze. Se nei prossimi mesi Ancelotti lo vuole, lui ritorna. Se, invece, il Real vorrà, per esempio, prolungare il prestito di un'altra stagione, lui tornerà a Firenze, non vuole altro. E' una persona molto intelligente, si interessa alle tradizioni della città, gli piace viverla. E Firenze è una città pazzesca per il senso di appartenenza, non ho mai percepito lo stesso in tutte le altre città in cui sono stata. E' molto importante che i calciatori capiscano cos'è la Fiorentina per Firenze, per questo è importante che i giocatori girino per la città. Lui sta riuscendo in questo"