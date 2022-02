Il piano per Odriozola: da Madrid fanno muro, serve un’offerta monstre

La missione della Fiorentina è quella di trattenerlo per la prossima stagione

Odriozola come Italiano, arrivati a Firenze come "piani B" dopo i voltagabbana di Zappacosta e Gattuso: Paulo Sousa diceva che nelle difficoltà possono nascere le opportunità migliori, e la Fiorentina ne è la dimostrazione. L’inserimento di Odriozola, scrive La Nazione, ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio per trovare il giusto equilibrio fra le due fasi, ma oggi il terzino viene considerato dallo staff tecnico il giocatore che più di ogni altro è migliorato nelle ultime settimane. Immerso al cento per cento nella realtà viola, dove finalmente ha trovato continuità e una maglia da titolare, Odri ha fatto venire qualche dubbio ai dirigenti gigliati: "Ma non è possibile averlo per più tempo?". Dal Real Madrid: sì al prestito, no a qualsiasi tipo di opzione per il riscatto. I Blancos si mostrano fermi sul valore del giocatori, tra i 20 e i 25 milioni di euro da mettere sul tavolo una volta scaduto l'accordo. La Fiorentina punta sulla volontà del giocatore di restare (da dimostrare in relazione ai piani delle Merengues) e sul senso di appartenenza del basco.