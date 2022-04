Odriozola si candida a una maglia da titolare, Bonaventura più indietro

Domani, contro il Venezia, tornerà al primo minuto anche Torreira. Attenzione al cartellino: tre viola sono in diffida

Spazio alle novità emerse ieri dai campini all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Rispetto alla seduta di mercoledì a porte aperte non si sono registrate novità sostanziali: Odriozola ha continuato a lavorare in gruppo e, a questo punto, si candida con forza a una maglia da titolare dopo oltre un mese di assenza dai campi, mentre Bonaventura ha proseguito nel suo percorso di recupero personalizzato.

Difficile che Bonaventura riesca a recuperare per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Domani salvo sorprese, si rivedrà dal 1’ Torreira che ha scontato il turno di squalifica e si riprenderà le redini del centrocampo. Pericolo cartellino giallo in casa viola: contro il Venezia, Amrabat, Castrovilli e Odriozola saranno in diffida.