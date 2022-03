Odriozola: “Dusan forte, ma ora abbiamo due grandi attaccanti. Juve? Un Clasico”

Non c'è tempo per pensare al passato e Odriozola lo sa bene. Domani si scriverà parte della storia della Fiorentina e lo spagnolo vuole contribuire

"Domani non serve il 100%, ma il 120%", Come il suo compagno Piatek,Odriozola sembra aver capito l'importanza del match di domani e non solo perché è in ballo una coppa "...l'attesa che si respira a Firenze è quella che precede una finale di Champions. Questa gara è paragonabile ad un derby o a un Clasico". L'avversario è forte, ma la Fiorentina non ha paura: "Dobbiamo migliorare ancora, sia in attacco che in difesa, ma abbiamo dimostrato più volte di saper battere chiunque". Domani sarà anche il giorno del ritorno di Vlahovic a Firenze e Odriozola non ha intenzione di regalargli nulla: "Sarà difficile limitare un fenomeno come lui, ma noi abbiamo le qualità per riuscirci" Aggiunge che il suo addio ha stupito tutti ma aggiunge che adesso la Fiorentina ha due grandi attaccanti. Piatek e Cabral hanno già segnato 6 reti. L'Europa non è più un sogno, ma un obiettivo in casa viola: "Noi abbiamo i mezzi per arrivarci, bisogna solo essere più continui. Inoltre, la Coppa Italia ci può portare subito alla qualificazione". Il futuro dello spagnolo rimane un tema molto caldo, ma adesso c'è altro a cui pensare: "Io mi godo il presente, poi cercherò di capire cosa fare" anche se ribadisce di star bene a Firenze e di giocare in una squadra dove si diverte.