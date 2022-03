Piatek lancia la sfida: “Siamo arrabbiati, domani faremo la storia”

La sfida delle sfide sia avvicina e a caricare l'ambiente viola ci ha pensato il numero 19 della Fiorentina

Domani ci sarà la sfida delle sfide, la partite che i tifosi viola aspettano per tutto l'anno, con una qualificazione in ballo, la situazione diventa ancora più interessante. Domani, ci sarà Fiorentina-Juventus ed essa sancirà il primo ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze. Il Corriere dello Sport, ha intervistato colui che è stato scelto per sostituire l'attaccante serbo. Arrivato in sordina, ha subito stupito tutti, con numeri davvero impressionanti. E’ lo “sceriffo” del gol in Coppa Italia con 12 in 9 partite e per domani, Krzysztof Piątek , sembra avere le idee molto chiare.

L'attaccante polacco esordisce dicendo che il gruppo è ancora arrabbiato per come è andata sabato e di voler fare bene contro la Juventus perché "sappiamo quanto conta per i tifosi e la città questa partita". Aggiunge che per vincere "servirà concentrazione assoluta. Hanno 25 campioni con grande qualità". Insomma, nessuno ha intenzione di sottovalutare i bianconeri, anche perché con Vlahovic, il grande ex, il loro attacco è molto più pericoloso: "Dusan è un grande attaccante. Io mi sono allenato tre settimane con lui, fermarlo è difficile ma saremo pronti". Fermare il numero 7 bianconero è complicato, così come raccogliere la sua eredità ma Piatek sembra avere le idee molto chiare: "Io voglio dimostrare a tutti quanto valgo, anche fuori dall'area di rigore. Tutto ciò per me non è un peso, ma uno stimolo per fare bene". Chiude sottolineando che Italiano è sicuramente l'allenatore fra quelli che h avuto che gioca in modo più offensivo, "mi insegna molti movimenti e questo mi aiuta a fare bene". Con questi presupposti, nulla è impossibile per il numero 19 viola: "Siamo carichi, faremo la storia per noi, per i tifosi e per Firenze". Infine, svela l'arma in più della Fiorentina che la Juventus non ha: "Il cuore".