Occhi nuovi, vita nuova: Italiano aspetta il vero Brekalo

C’è chi è già spaparanzato da giorni su una qualche spiaggia e chi è in viaggio . I giocatori si godono il meritato riposo dopo la lunga stagione, soprattutto quelli della Fiorentina che arrivando in fondo a due competizioni hanno giocato ben 60 partite. Ma Josip Brekalo ha deciso che abbronzatura e relax possono aspettare e ha pensato alla stagione che verrà, per lui sarà decisiva per il rilancio. Il croato ha deciso di farsi operare agli occhi per migliorare la vista. Facile l’ironia: visto i tanti i pali che ha colpito quando ha giocato, ora i tifosi sperano si trasformino in gol. Lo farà in un clinica croata che ha rilasciato questo comunicato: «Brekalo, dopo aver indossato per molti anni le lenti a contatto, ha deciso di eliminare le diottrie utilizzando il metodo smile di correzione della vista laser. L’intervento durerà 15 minuti e il recupero sarà da record».Si spera non come quello di Josip sul campo. Sbarcato nella Fiorentina dal Wolfsburg dove aveva giocato solo 6 gare tra infortuni e incomprensioni, il croato è stato utilizzato poco da Italiano (11 presenze tra campionato, Conference e coppa Italia) che ha cercato più che altro di rimetterlo in forma per, appunto, la prossima stagione. Dove ci sarà un altro...punto di vista. Così la Gazzetta dello Sportsu Brekalo.