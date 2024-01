Obiettivi e tempi: questo il piano di Italiano per il calciomercato viola

L’obiettivo dei viola, in ogni caso, è quello di salire a bordo dell’aereo che il 15 gennaio porterà la squadra di Italiano a Riyad per disputare la Supercoppa con almeno due nuovi volti in rosa.

Italiano e il calciomercato. L’obiettivo dei viola, in ogni caso, è quello di salire a bordo dell’aereo che il 15 gennaio porterà la squadra di Italiano a Riyad per disputare la Supercoppa con almeno due nuovi volti in rosa. Ovvero quelli che fin dall’inizio della finestra invernale il tecnico sta richiedendo a gran voce alla sua società, quantomeno per completare l’organico a sua disposizione sotto l’aspetto numerico. Le priorità al momento restano quelle legate al ruolo dell’esterno e del terzino destro, caselle vuote che la dirigenza conta di riempire entro questa settimana. Lo riporta il Corriere dello Sport.