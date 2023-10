Nzola titolare stasera: il tecnico e i compagni lo esaltano, adesso tocca a lui

Vincenzo Italiano concede un'altra chance a Nzola per il tecnico il centravanti titolare è l'angolano e oggi sarebbe la quarta partita consecutiva da titolare. Lo scorso anno in nove partite Nzola aveva segnato 5 gol, adesso alla decima presenza stagionale potrebbe essere arrivato il momento di insaccare la prima rete in viola. In questo inizio di stagione è sicuramente mancato il cinismo ma non il lavoro per la squadra da parte dell'angolano. Il tecnico e i compagni di squadra lo esaltano comunque a livello di prestazione e non perdono occasione per sottolineare l’importanza che il giocatore ricopre nella formazione viola. Questa sera, nonostante il giorno feriale, sono attesi circa trentamila spettatori sugli spalti pronti a sostenere come sempre la Fiorentina per novanta minuti, nella speranza di vincere e sognare il quarto posto. Lo riporta il Corriere dello sport