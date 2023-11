Nzola non esalta, ma ha un merito. Svolazzante la prestazione di Ikonè

Chi invece ha deluso, in una Fiorentina noiosa, è stato Ikonè. Il francese dovrebbe rientrare sul sinistro e tentare il tiro, cosa che non prova mai.

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui migliori e suoi peggiore della gara. Partendo da Nzola, che si è procurato e concretizzato il rigore del vantaggio. Non una partita esaltante la sua, ma il merito di aver segnato il gol della vittoria c'è. Chi invece ha deluso, in una Fiorentina noiosa, è stato Ikonè. Il francese dovrebbe rientrare sul sinistro e tentare il tiro, cosa che non prova mai. La sua prestazione è svolazzante e non lascia il segno.