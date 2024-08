Nzola: il Cagliari c’è, ma un’altra pretendente non molla la presa

La Gazzetta dello Sport scrive oggi di M'Bala Nzola, attaccante in uscita della Fiorentina che avrebbe suscitato l'interesse di due squadre in particolare. Come scrive la rosea, infatti, il Lecce e Corvino non mollano la presa sull'angolano, e stanno cercando di mettere a segno il loro colpo in attacco. La contesa per ottenere l'attaccante è soprattutto con il Cagliari e sta entrando nei giorni più importanti.