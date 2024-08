Nuove pretendenti per Nzola. Si muove anche qualcosa per Kouamè?

Il trasferimento di M'Bala Nzola è attualmente una priorità per la Fiorentina, che cerca di vendere i giocatori non più centrali nel progetto tattico della squadra. Nzola è rimasto a Firenze ad allenarsi mentre la squadra era in tournée in Inghilterra, in attesa di una possibile cessione. La Fiorentina preferirebbe una vendita definitiva, ma potrebbe anche accettare un prestito con obbligo di riscatto per almeno 10 milioni di euro.