Nzola espia i peccati e Belotti dà il via alla riscossa: Firenze sogna Atene

Nzola e Belotti, la Fiorentina sogna Atene. La verità è che tutti si aspettavano di più da Belotti con il quale l’attacco ha cambiato volto e superato tanti limiti, ma non quello più importante. La sterilità. L’ex Torino aveva segnato l'ultima (nonché prima) volta l’11 febbraio contro il Frosinone: evidentemente troppo poco se si pensa che la Fiorentina lo aveva acquistato a gennaio proprio per favorire la fertilità offensiva. Per la cronaca il classe ’93 aveva fatto peggio, dopo dodici giornate, solo due volte nella sua carriera: nella stagione 2022-23 con la maglia della Roma, e nella stagione 2015-16 con indosso i colori del Torino. Zero gol in tutti e due i casi. L’augurio è che la seconda rete trovata al Franchi possa trasmettergli quella fiducia sufficiente per replicare in Belgio. Ma anche in campionato, se possibile. Dopo non essere stato convocato per cinque volte di fila anche Nzola ha imboccato la proverbiale retta via. O almeno è la speranza, che però ha un fondamento. Perché l’angolano giovedì si è approcciato alla partita in maniera totalmente opposta al solito: determinata e propositiva. Italiano ha parlato proprio del suo atteggiamento in conferenza stampa dopo la sfida: «Subito dalla prima palla ha lottato e conquistato una punizione. È entrato con lo spirito giusto ed è stato premiato con il gol. Quando ha la testa a posto e vuole fare la prestazione, sa farla». E chi vuol capir capisca. Vediamo se l’ex Spezia riuscirà a trovare un po’ di continuità in questo finale di stagione, perché 6 gol complessivi in 41 partite non rappresentano un bottino esaltante. Lo riporta il Corriere dello Sport.