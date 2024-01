Nzola e Beltran insieme. L’esperimento di Italiano che non porta risultati

Una formula nuova quella utilizzata da Italiano nella sfida contro l'Inter, soprattutto usata per l'indisponibilità di Sottil. L'idea era quella di giocare con il solito 4-2-3-1 con Sottil, Bonaventura e Ikone. Il tecnico viola ha deciso quindi di variare e far giocare insieme Beltran e Nzola, ma con l'argentino in cabina di regia. Una mossa studiata che però non ha dato i frutti sperati. L’astinenza in fase di finalizzazione è rimasta tale, con Nzola e Beltran sempre lontani dalla porta e dal gioco. Lo riporta La Nazione.