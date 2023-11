Nzola e Beltran, battete un colpo o la Fiorentina batterà altre piste sul mercato

La Fiorentina dovrà ricorrere al mercato di gennaio per ottenere i gol che mancano all'attacco? I due centravanti hanno poco più di un mese per far vedere che non è così

Stasera una vittoria con il Genk darebbe alla Fiorentina almeno la sicura qualificazione ai playoff di Conference League (tutte le combinazioni cliccando qui). Ma per vincere bisogna segnare, cosa che in questo momento alla Viola riesce parecchio difficile. Quattro sconfitte su cinque in campionato, senza l'ombra di un gol: la classifica per ora non piange, e la doppia sfida al Cukaricki ha permesso di mettere due buoni risultati in cascina, ma serve svoltare. La Gazzetta dello Sport sottolinea la dipendenza dalle reti di Nico Gonzalez e Bonaventura, quest'ultimo assente stasera. Nzola, atteso da titolare, e Beltran sono all'ultima chiamata: hanno un mese, poco più, per convincere Italiano a non chiedere altri rinforzi al mercato di gennaio. I nomi? David il sogno proibito, Dia la vecchia pista che si riaccenderebbe. E occhio anche a Laurienté sull'esterno.