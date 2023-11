Nzola, Beltran o Kouamè? Ad oggi, non c’è molta differenza

Se oggi la Fiorentina dovesse giocare una partita decisiva per la sua stagione, come ad esempio una finale, in tanti sarebbero sicuri di essere titolari.

La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Al momento non c’è nessuno là davanti che, di partita in partita, sia sicuro di una maglia da titolare. La volontà di Italiano è quella di arrivarci a quel momento sospirato. Vorrebbe dire averne sbloccato almeno uno. Lo scorso anno le due punte andarono a periodi alterni: un po’ fu preferito Jovic, poi fu il momento di Cabral. Se oggi la Fiorentina dovesse giocare una partita decisiva per la sua stagione, come ad esempio una finale, in tanti sarebbero sicuri di essere titolari. Le punte no. Da San Siro l’obiettivo è invertire la tendenza. Che giochi Nzola, Beltran o addirittura Kouamè poco conta.