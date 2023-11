Nzola-Beltran, la grande domanda: insieme è possibile?

La domanda è legittima: far giocare insieme Nzola e Beltran è possibile? Può essere la loro svolta? Una domanda che per la verità ci si è posti da subito, ma che oggi il Corriere Dello Sport fa tornare di attualità. La Fiorentina ha investito quasi 40 milioni su di loro, non certo pochi, ma è ora la questione tecnica a parlare. Finora Italiano ha optato per l'uno o per l'altro non individuando un titolare e una riserva, ma i numeri cominciano a parlare in modo importante.

Deficit

In 16 partite Beltran non ha mai segnato in campionato (367') mentre ha realizzato una doppietta in Conference in 258'. Per Nzola invece 1 gol contro il Cagliari (646' suddivisi in 11 gare) e nessuno in 192' di Europa. Nelle dieci partite di Serie A disputate, Beltran non ha mai tirato in porta (4 occasioni complessive), mentre Nzola ci è riuscito 4 volte per 9 occasioni totali. Il sudamericano sembra fare molta fatica nel reggere il confronto con i difensori avversari pur avendo grande determinazione, mentre l'angolano non riesce a imporsi.