Nzola-Beltran, classico ballottaggio della vigilia. Chi la spunterà a San Siro?

La sosta è stata positiva per Lucas Beltran, che pare aver smaltito la botta al costato rimediata contro la Juventus: l’attaccante, fotografato a cena insieme a Infantino in compagnia di Gabriel Omar Batistuta, si candida per giocare dall’inizio al Meazza. Se sta bene, e gli ultimi allenamenti insieme al resto dei compagni lo dimostrano, ha tutte le carte in regola per spuntarla su Nzola nel classico ballottaggio della vigilia. L’obiettivo principale per Italiano è ripartire con lo spirito giusto, evitando quanto accaduto al termine della scorsa sosta quando i viola sbagliarono approccio e gara contro l’Empoli al Franchi. La testa è fondamentale e anche per questo, oltre allo stato fisico dei giocatori ( specie quelli maggiormente impiegati in Nazionale) negli ultimi due allenamenti il tecnico terrà conto anche di questo aspetto. Perché è inutile forzare se si può gestire. Col prossimo rientro di Kayode rientrerà almeno in parte l’emergenza nell’emergenza in difesa e già questo significa molto. A Milano servirà prima di tutto una grande prestazione e sarà interessante capire se la Fiorentina starà imboccando davvero la strada della sintesi migliore tra l’espressione di gioco che questa squadra ha nel dna per merito soprattutto del suo allenatore e la ricerca del risultato senza badare troppo all’estetica. Così come accaduto col Bologna, due settimane fa. Prima che la sosta mettesse in pausa e rimandasse a sabato ogni eventuale considerazione. Lo riporta La Repubblica.