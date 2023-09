Nzola-Beltran: 0 gol in 8 partite, ma la fiducia non manca

Davvero bizzarro, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'andamento dei gol viola in questo avvio di stagione: dopo otto gare i due centravanti - Beltran e Nzola - sono ancora fermi a quota zero centri. Per il momento in casa Fiorentina il tasso di gradimento resta alto e nessuno ha intenzione di lanciare l'allarme sul fronte dei centravanti, per i quali in estate la società ha scelto di investire oltre 35 milioni di euro: «A Firenze leggo tante critiche a proposito dei nuovi arrivati. Ma Nzola ha sempre fatto tanti gol e Beltran l'abbiamo voluto con forza strappandolo alla Roma: è un top. Giocatori del genere non vanno attaccati ma sostenuti» era stato solo poche ore fa, da Udine, il pensiero del dg Barone. E in effetti la linea sull'angolano e l'argentino continua ad essere questa. È comunque buono, nel complesso, anche il dato attuale delle reti viola tra campionato e Conference (15) se paragonato con le cifre di dodici mesi fa: dopo lo stesso numero di gare, infatti, la Fiorentina nel 2022 aveva esultato appena sette volte, ovvero meno della metà rispetto ad oggi.